Глава Минздрава России Мурашко заявил о вызываемом коронавирусом множестве осложнений

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что коронавирус вызывает множество осложнений. Это, по его словам, касается и штамма «омикрон» COVID-19.

«Нужно всегда помнить, выбирая между вакцинацией и риском заболеть, о том, что новая коронавирусная инфекция вызывает большое количество осложнений. Штамм «омикрон» не является исключением в этой ситуации», — цитирует его РИА Новости.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о росте числа случаев «омикрона» в России.

Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».