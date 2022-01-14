Глава Минздрава России Мурашко заявил о вызываемом коронавирусом множестве осложнений

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что коронавирус вызывает множество осложнений. Это, по его словам, касается и штамма «омикрон» COVID-19.
Глава Минздрава России Мурашко заявил о вызываемом коронавирусом множестве осложнений
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Нужно всегда помнить, выбирая между вакцинацией и риском заболеть, о том, что новая коронавирусная инфекция вызывает большое количество осложнений. Штамм «омикрон» не является исключением в этой ситуации», — цитирует его РИА Новости.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о росте числа случаев «омикрона» в России.

Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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