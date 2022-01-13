Врач Руженцова заявила о наличии детей среди пациентов с «омикроном»

Среди пациентов с новым штаммом коронавируса «омикрон» есть дети, в том числе раннего возраста, сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«Среди пациентов с подтверждённым заражением штаммом «омикрон» есть дети, в том числе раннего возраста. Данные уточняются», — цитирует ТАСС Руженцову.

По её словам, согласно предварительным данным из ЮАР, наиболее выраженно симптомы коронавируса проявляются у детей до трёх летей.

Данных о тяжести протекания омикрон-штамма у детей нет.

Ранее в Ростове-на-Дону омикрон-штамм коронавируса выявили у женщины и шестимесячного ребёнка, которые не выезжали за границу и не контактировали с вернувшимися из других стран.