Иммунолог Жемчугов высказался о штамме «омикрон»

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Штамм коронавируса «омикрон» с большой долей вероятности будет последней мутацией вируса перед уходом в другую популяцию, заявил врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
Иммунолог Жемчугов высказался о штамме «омикрон»
  • AP
  • © Michel Euler

«Я считаю, что «омикрон» с таким массивным рассевом без гибели людей, без повышения летальности — предвестник того, что он уйдёт из человеческой популяции в какую-то другую», — приводит ТАСС слова Жемчугова.

Он отметил, что ранее говорил о появлении под конец пандемии обладающего большой контагиозностью штамма.

По его словам, коллективный иммунитет среди людей достиг такого уровня, что вирус не может размножаться на них.

Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что доля инфицированных штаммом коронавируса «омикрон» в числе исследованных ФМБА пациентов в Москве составляет 76%.

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