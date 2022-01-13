Иммунолог Жемчугов высказался о штамме «омикрон»

Штамм коронавируса «омикрон» с большой долей вероятности будет последней мутацией вируса перед уходом в другую популяцию, заявил врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«Я считаю, что «омикрон» с таким массивным рассевом без гибели людей, без повышения летальности — предвестник того, что он уйдёт из человеческой популяции в какую-то другую», — приводит ТАСС слова Жемчугова.

Он отметил, что ранее говорил о появлении под конец пандемии обладающего большой контагиозностью штамма.

По его словам, коллективный иммунитет среди людей достиг такого уровня, что вирус не может размножаться на них.

Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что доля инфицированных штаммом коронавируса «омикрон» в числе исследованных ФМБА пациентов в Москве составляет 76%.