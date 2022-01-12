Скворцова назвала долю случаев омикрон-штамма среди обследуемых ФМБА

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что доля заболевших штаммом коронавируса «омикрон» в числе исследованных ФМБА пациентов в Москве составляет 76%.

По её словам, 11 и 12 января в ФМБА уже наблюдали достаточно выраженное доминирование «омикрона» по сравнению с другими вариантами коронавируса, прежде всего «дельты».

«Скажем, на вчерашний показатель — в нашей, я хочу подчеркнуть, когорте, которая набирается, — 76% «омикрона», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что, по данным на 10 января, до 30% циркулирующих в Москве штаммов коронавируса приходится на «омикрон».