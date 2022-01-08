Британский доктор Стивс назвала головную боль распространённым симптомом «омикрона»

В Великобритании доктор Клэр Стивс сообщила, что головная боль, насморк и боль в горле являются наиболее распространёнными симптомами инфицирования штаммом «омикрон».

Об этом информирует британское издание Express.

Она также призвала правительство Великобритании как можно скорее включить эти симптомы в официальный перечень симптомов коронавирусной инфекции.

Ранее врач Татьяна Руженцова назвала симптомы одновременного заболевания гриппом и коронавирусом.

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU высказал мнение, что «летальность омикрон-линии, судя по последним данным, действительно значительно ниже, чем у дельты».