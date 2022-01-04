В «Роскосмосе» запланировали три запуска грузовых кораблей «Прогресс» в 2022 году

Три транспортных грузовых корабля «Прогресс МС» планируется запустить к Международной космической станции (МКС) с Байконура в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«В 2022 году запланировано три запуска грузовых корабля «Прогресс МС», — пишет пресс-служба госкорпорации.

Первый пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Байконур назначен на 15 февраля. Она выведет на орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-19», который пробудет в космосе больше года — 370 суток.

Второй в текущем году грузовой корабль «Прогресс МС-20» отправится в полёт 3 июня, третий, «Прогресс МС-21», — 26 октября.

Каждый из них доставит на МКС грузы общей массой более 2,5 тонны.

Ранее в пресс-службе «Роскосмоса» объявили, что первая в новом году плановая коррекция высоты орбиты МКС намечена на 12 января.