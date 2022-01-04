В «Роскосмосе» запланировали три запуска грузовых кораблей «Прогресс» в 2022 году

Короткая ссылка
Три транспортных грузовых корабля «Прогресс МС» планируется запустить к Международной космической станции (МКС) с Байконура в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«В 2022 году запланировано три запуска грузовых корабля «Прогресс МС», — пишет пресс-служба госкорпорации.

Первый пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Байконур назначен на 15 февраля. Она выведет на орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-19», который пробудет в космосе больше года — 370 суток.

Второй в текущем году грузовой корабль «Прогресс МС-20» отправится в полёт 3 июня, третий, «Прогресс МС-21», — 26 октября.

Каждый из них доставит на МКС грузы общей массой более 2,5 тонны.

Ранее в пресс-службе «Роскосмоса» объявили, что первая в новом году плановая коррекция высоты орбиты МКС намечена на 12 января.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить