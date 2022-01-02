В «Роскосмосе» первую в 2022 году коррекцию орбиты МКС проведут 12 января
«Плановая коррекция высоты орбиты МКС запланирована на 12 января 2022 года», — говорится в сообщении.
Она проводится с целью формирования баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля «Союз МС-21» и посадкой «Союза МС-19».
Отмечается, что после проведения манёвра высота орбиты МКС вырастет на 850 м, а средняя высота орбиты увеличится до 417,73 км.
Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в скором времени начнутся полёты космических кораблей по одновитковой схеме, которые позволят добираться до МКС за полтора-два часа.