В «Роскосмосе» первую в 2022 году коррекцию орбиты МКС проведут 12 января

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В пресс-службе «Роскосмоса» объявили, что первая в новом году плановая коррекция высоты орбиты Международной космической станции (МКС) намечена на 12 января.

«Плановая коррекция высоты орбиты МКС запланирована на 12 января 2022 года», — говорится в сообщении.

Она проводится с целью формирования баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля «Союз МС-21» и посадкой «Союза МС-19».

Отмечается, что после проведения манёвра высота орбиты МКС вырастет на 850 м, а средняя высота орбиты увеличится до 417,73 км.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в скором времени начнутся полёты космических кораблей по одновитковой схеме, которые позволят добираться до МКС за полтора-два часа.

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