The Telegraph: смертность от «омикрона» ниже по сравнению с другими штаммами COVID-19

Смертность от штамма коронавируса «омикрон» на 75% ниже, чем от других разновидностей инфекции. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на исследование Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и Университета Претории.

Как отмечается в статье, учёные пришли к выводу, что в южноафриканском городе Цване, который стал первым очагом распространения «омикрона», смертность от этого штамма составила 4,5%.

При этом показатель летальных случаев до появления новой разновидности коронавируса составлял более 20%.

Кроме того, специалисты установили, что средний срок госпитализации пациентов с «омикроном» снизился более чем в два раза — в среднем до четырёх дней.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью RT рассказала о совместной работе с российскими коллегами в Южно-Африканской Республике на фоне выявления омикрон-штамма коронавируса.