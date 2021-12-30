The Telegraph: смертность от «омикрона» ниже по сравнению с другими штаммами COVID-19
- Reuters
Как отмечается в статье, учёные пришли к выводу, что в южноафриканском городе Цване, который стал первым очагом распространения «омикрона», смертность от этого штамма составила 4,5%.
При этом показатель летальных случаев до появления новой разновидности коронавируса составлял более 20%.
Кроме того, специалисты установили, что средний срок госпитализации пациентов с «омикроном» снизился более чем в два раза — в среднем до четырёх дней.
Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью RT рассказала о совместной работе с российскими коллегами в Южно-Африканской Республике на фоне выявления омикрон-штамма коронавируса.