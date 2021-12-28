РБК: Россия вошла в пятёрку мировых лидеров по экспорту вакцин от COVID-19

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Россия вышла в лидеры по экспорту вакцин от коронавирусной инфекции, следует из данных Всемирной торговой организации (ВТО).
РБК: Россия вошла в пятёрку мировых лидеров по экспорту вакцин от COVID-19
  • Reuters
  • © Anton Vaganov

По данным РБК, в конце ноября ВТО и МВФ запустили совместный проект, который занимается отслеживанием данных о глобальной торговле вакцинами от COVID-19.

По состоянию на 30 ноября Россия занимает пятое место в рейтинге мировых экспортёров вакцин и по объёмам производства. 

Первое место принадлежит Китаю (экспорт 1487,6 млн доз вакцин). За ним следуют Евросоюз (1366,8 млн), Индия (72,8 млн) и США (348 млн доз).

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее анонсировал поставки вакцины от коронавируса «Спутник М» для подростков на международные рынки.

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