Обломки космического корабля «Прогресс М-УМ» затопили в Тихом океане

Не сгоревшие в плотных слоях атмосферы обломки приборно-агрегатного отсека космического грузового корабля «Прогресс М-УМ» упали в несудоходном участке Тихого океана.

«Фрагменты упали в 07:30 мск на «кладбище космических кораблей» в несудоходном районе южной части Тихого океана», — говорится в Telegram-канале «Роскосмоса».

По предварительным данным, несгораемые обломки упали в 2460 км от Веллингтона (Новая Зеландия) и более чем в 7 тыс. км от Сантьяго (Чили).

Ранее сообщалось, что приборно-агрегатный отсек корабля «Прогресс М-УМ» отстыковался от Международной космической станции.