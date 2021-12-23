Обломки космического корабля «Прогресс М-УМ» затопили в Тихом океане
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«Фрагменты упали в 07:30 мск на «кладбище космических кораблей» в несудоходном районе южной части Тихого океана», — говорится в Telegram-канале «Роскосмоса».
По предварительным данным, несгораемые обломки упали в 2460 км от Веллингтона (Новая Зеландия) и более чем в 7 тыс. км от Сантьяго (Чили).
Ранее сообщалось, что приборно-агрегатный отсек корабля «Прогресс М-УМ» отстыковался от Международной космической станции.