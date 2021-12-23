Корабль «Прогресс М-УМ» расстыковался с МКС

Приборно-агрегатный отсек корабля «Прогресс М-УМ», который месяц назад доставил последний российский модуль на Международную космическую станцию, рассытковался с МКС.

«Приборно-агрегатный отсек грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ» в штатном режиме отстыковался от модуля «Причал» Международной космической станции», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Отмечается, что таким образом освобождается шлюз для последующих стыковок российских кораблей.

Согласно ожиданиям, двигательная установка «Прогресса» будет включена на торможение в 6:45.

Ранее спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-20» совершил посадку в 148 км юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.