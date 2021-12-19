Наземная спасательная группа ЦВО выдвинулась в районы посадки «Союза» с туристами

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Наземная спасательная группа Центрального военного округа (ЦВО) выехала в основной и запасной районы посадки корабля «Союз МС-20» с японскими туристами в Казахстане.
Наземная спасательная группа ЦВО выдвинулась в районы посадки «Союза» с туристами
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу округа.

«В составе наземной поисково-спасательной группы в основной район посадки юго-восточнее Жезказгана выдвинулось четыре поисково-эвакуационные машины. В запасной район выехали для заступления на дежурство два экипажа «Синих птиц», — говорится в заявлении.

Отмечается, что машины-амфибии ПЭМ-1 и ПЭМ-2 доставят в районы поисково-спасательных работ военнослужащих-спасателей, военных медиков, индивидуальные утеплённые комплекты вещей для экипажа спускаемого аппарата и оборудование для безопасной эвакуации космонавтов.

8 декабря японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано вместе с российским космонавтом Александром Мисуркиным открыли люки между кораблём «Союз МС-20» и Международной космической станцией (МКС) и перешли на станцию.

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