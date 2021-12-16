Рогозин дал поручение разработать план наращивания туристических полётов в космос

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил РКК «Энергия» разработать план наращивания производства кораблей «Союз-МС» для космического туризма.
Рогозин дал поручение разработать план наращивания туристических полётов в космос
  • РИА Новости

«Поручаю РКК «Энергия» внести в госкорпорацию «Роскосмос» конкретный план действий по увеличению производственных мощностей с целью изготовления до четырёх пилотируемых кораблей в год», — приводит РИА Новости заявление Рогозина.

По словам главы корпорации, возобновившаяся практика космического туризма приносит ракетно-космической отрасли доходы, которые идут на её модернизацию.

Ранее Рогозин сообщил, что российская группа потенциальных космических туристов уже находится в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) и знакомится с тем, как проходят тренировки.

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