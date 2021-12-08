Рогозин сообщил о новых заявках от потенциальных космических туристов
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«У нас есть ещё две заявки, и одна группа потенциальных участников космического полёта уже работает в ЦПК, знакомится с тем, как проходит подготовка. Могу сказать, что это российская группа», — цитирует Рогозина ТАСС.
Глава «Роскосмоса» попросил пересмотреть производство транспортных кораблей в пользу пилотируемых, к 2024 году планируется изготовить два «Союза» для туристов, пишет агентство.
Кроме того, программа полётов на 2022 год утверждена, сказал Рогозин.
8 декабря космический корабль «Союз МС-20», в котором находятся космонавт Александр Мисуркин и японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано, успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции.