«Союз МС-20» с японскими туристами пристыковался к российскому сегменту МКС

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Космический корабль «Союз МС-20», в котором находятся космонавт Александр Мисуркин и японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано, успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции (МКС).
«Союз МС-20» с японскими туристами пристыковался к российскому сегменту МКС
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Об этом сообщил «Роскосмос».

«Есть касание, есть сцепка! Пилотируемый корабль #СоюзМС20 успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции, совершив четыре витка вокруг Земли! 国際宇宙ステーションにようこそ (Добро пожаловать на МКС. — RT), Александр, Юсаку и Йозо!» — отметили в госкорпорации.

В 16:46 мск подтверждено закрытие крюков стыковочного механизма.

После окончания контроля герметичности отсеков корабля экипаж получит разрешение перейти из спускаемого аппарата в бытовой отсек корабля, чтобы снять скафандры и поставить их на сушку, рассказали в «Роскосмосе».

Ранее сообщалось, что российский «Союз» с японскими космическими туристами стартовал с Байконура.

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