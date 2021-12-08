«Союз МС-20» с японскими туристами пристыковался к российскому сегменту МКС
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Об этом сообщил «Роскосмос».
«Есть касание, есть сцепка! Пилотируемый корабль #СоюзМС20 успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции, совершив четыре витка вокруг Земли! 国際宇宙ステーションにようこそ (Добро пожаловать на МКС. — RT), Александр, Юсаку и Йозо!» — отметили в госкорпорации.
В 16:46 мск подтверждено закрытие крюков стыковочного механизма.
После окончания контроля герметичности отсеков корабля экипаж получит разрешение перейти из спускаемого аппарата в бытовой отсек корабля, чтобы снять скафандры и поставить их на сушку, рассказали в «Роскосмосе».
Ранее сообщалось, что российский «Союз» с японскими космическими туристами стартовал с Байконура.