Российский «Союз» с японскими космическими туристами стартовал с Байконура
- РИА Новости
Трансляцию ведёт «Роскосмос».
Весь полёт до МКС должен занять порядка шести часов. Стыковка корабля с МКС запланирована на 16:41 мск.
Возвращение экипажа на Землю ожидается 20 декабря.
Ранее российская государственная комиссия разрешила пуск ракеты «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-20», на борту которого будут находиться космические туристы.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин отметил, что продолжительность полёта составит 12 суток.