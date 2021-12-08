Российский «Союз» с японскими космическими туристами стартовал с Байконура

Ракета «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-20», в котором находятся космонавт Александр Мисуркин и японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано, стартовала с космодрома Байконур.

РИА Новости

Трансляцию ведёт «Роскосмос». Весь полёт до МКС должен занять порядка шести часов. Стыковка корабля с МКС запланирована на 16:41 мск. Возвращение экипажа на Землю ожидается 20 декабря. Ранее российская государственная комиссия разрешила пуск ракеты «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-20», на борту которого будут находиться космические туристы. Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин отметил, что продолжительность полёта составит 12 суток.