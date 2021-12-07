Госкомиссия одобрила полёт японских туристов на МКС на российском «Союзе»

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Российская государственная комиссия разрешила пуск ракеты «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-20», на котором полетят японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано.
Госкомиссия одобрила полёт японских туристов на МКС на российском «Союзе»
  • © NASA

«Государственная комиссия по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов 7 декабря 2021 года утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля «Союз МС-20», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Также подтверждена готовность ракеты-носителя и наземной инфраструктуры к предстоящему пуску.

В основной экипаж войдут командир корабля «Союз МС-20» Александр Мисуркин и участники космического полёта Юсаку Маэзава и Йозо Хирано.

В дублирующий экипаж попали командир корабля Александр Скворцов и участник космического полёта Щун Огисо.

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-20» должен состояться 8 декабря 2021 года в 10:38 мск.

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