Госкомиссия одобрила полёт японских туристов на МКС на российском «Союзе»

Российская государственная комиссия разрешила пуск ракеты «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-20», на котором полетят японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано.

«Государственная комиссия по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов 7 декабря 2021 года утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля «Союз МС-20», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Также подтверждена готовность ракеты-носителя и наземной инфраструктуры к предстоящему пуску.

В основной экипаж войдут командир корабля «Союз МС-20» Александр Мисуркин и участники космического полёта Юсаку Маэзава и Йозо Хирано.

В дублирующий экипаж попали командир корабля Александр Скворцов и участник космического полёта Щун Огисо.

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-20» должен состояться 8 декабря 2021 года в 10:38 мск.