Госкомиссия одобрила полёт японских туристов на МКС на российском «Союзе»
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«Государственная комиссия по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов 7 декабря 2021 года утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля «Союз МС-20», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Также подтверждена готовность ракеты-носителя и наземной инфраструктуры к предстоящему пуску.
В основной экипаж войдут командир корабля «Союз МС-20» Александр Мисуркин и участники космического полёта Юсаку Маэзава и Йозо Хирано.
В дублирующий экипаж попали командир корабля Александр Скворцов и участник космического полёта Щун Огисо.
Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-20» должен состояться 8 декабря 2021 года в 10:38 мск.