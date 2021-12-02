Космонавт Вагнер поделился воспоминаниями о полёте на МКС

Космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» Иван Вагнер поделился воспоминаниями о полёте на МКС в 2020 году.

В беседе с «Невскими новостями» он заявил, что перед стартом его захлёстывали волнение и положительные эмоции.

«Понимаешь, что это твоя ракета-носитель. Полёт, к которому ты готовился десять лет, входишь в скафандре на стартовую площадку, и эмоции переполняют. Вроде бы надо волноваться, но положительные эмоции настолько высокие, что ты даже не думаешь об этом волнении. Во время старта — вибрации, перегрузки, но я получал удовольствие от каждой секунды, проведённой на корабле», — сообщил Вагнер.

По словам космонавта, он понимал, что не успеет посмотреть первые несколько витков на Землю в иллюминатор, так как в невесомости начинается очень активная работа. Как отметил космонавт, очень интересны ощущения, как работают двигатели, как действуют перегрузки.

«И конечно, потом получилось увидеть станцию. Мы заходили сверху, пристыковались, и я увидел станцию на фоне Земли. Это такое грандиозное сооружение», — сказал Вагнер.

Он добавил, что первые несколько дней — это стресс и адаптация к невесомости, но за месяц можно полностью втянуться в работу, а через четыре месяца даже самые красивые виды становятся обычными и уже хочется домой.

«Но за неделю до спуска снова начинаешь скучать по этим видам, которые ты нескоро ещё увидишь, и неизвестно, увидишь ли вообще», — заключил космонавт.

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