Экипаж с японскими туристами и российским космонавтом перешёл на МКС

Японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано вместе с российским космонавтом Александром Мисуркиным открыли люки между кораблём «Союз МС-20» и Международной космической станцией (МКС) и перешли на станцию.

«Люки между «Союз МС-20» и МКС открыты», — сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса».

Теперь на МКС начал работу экипаж в составе десяти человек: Петра Дуброва, Антона Шкаплерова, Александра Мисуркина, Марка Ванде Хая, Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайлы Бэррон, Маттиаса Маурера и японских туристов Юсаку Маэдзавы и Ёдзо Хирано.

«В таком международном коллективе японские туристы и их командир, космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, пробудут на борту Международной космической станции до 20 декабря», — отметили в «Роскосмосе».

Ранее сообщалось, что «Союз МС-20» с японскими туристами пристыковался к российскому сегменту МКС.