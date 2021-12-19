Гинцбург анонсировал исследование в 2022 году подавляющего размножение COVID-19 препарата

Во второй половине 2022 года начнутся клинические исследования препарата против COVID-19, который будет «давить» размножение коронавируса, заявил в эфире телеканала «Россия 1» директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Второй препарат, клинические исследования которого начнутся, я думаю, во второй половине 2022 года, - это низкомолекулярная химия, которая будет, непосредственно, давить размножение вируса у больных, которые уже находятся даже и на тяжёлых стадиях», — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

По его словам, новое лекарство фактически обеспечит страховку для человека, даже при условии, если он не был вакцинирован от коронавирусной инфекции.

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