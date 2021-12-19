Вирусологи Зверев и Чумаков оценили версию искусственного создания «омикрона» биохакером

Короткая ссылка
Вирусологи Виталий Зверев и Анатолий Чумаков высказались в эфире «Радио России» о версии об искусственном происхождении штамма коронавируса «омикрон» силами биохакера.
Вирусологи Зверев и Чумаков оценили версию искусственного создания «омикрона» биохакером
  • Reuters

Отвечая на вопрос о том, мог ли биохакер создать штамм коронавируса, Зверев отметил, что такое возможно, но лишь в теории.

«Да, к сожалению, могут попытаться это сделать. Теоретически это возможно», — цитирует Зверева «URA.RU».

Вместе с этим он добавил, что подобного рода манипуляции «на коленке» сделать нельзя и для этого необходимо иметь серьёзные навыки.

При этом, по словам члена-корреспондента РАН Чумакова, вряд ли какой-то биохакер мог создать штамм, а вот специализированным лабораториям такое под силу.

«Но самое главное, это, скорее всего, даже не биохакеры, а какие-то злонамеренные или специальные лаборатории, которые на самом деле по всему миру распределены», — сказал он.

Ранее врач-физиотерапевт Семён Гальперин объяснил, почему происходит потеря аппетита при инфицировании омикрон-штаммом коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить