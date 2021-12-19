Вирусологи Зверев и Чумаков оценили версию искусственного создания «омикрона» биохакером

Вирусологи Виталий Зверев и Анатолий Чумаков высказались в эфире «Радио России» о версии об искусственном происхождении штамма коронавируса «омикрон» силами биохакера.

Отвечая на вопрос о том, мог ли биохакер создать штамм коронавируса, Зверев отметил, что такое возможно, но лишь в теории.

«Да, к сожалению, могут попытаться это сделать. Теоретически это возможно», — цитирует Зверева «URA.RU».

Вместе с этим он добавил, что подобного рода манипуляции «на коленке» сделать нельзя и для этого необходимо иметь серьёзные навыки.

При этом, по словам члена-корреспондента РАН Чумакова, вряд ли какой-то биохакер мог создать штамм, а вот специализированным лабораториям такое под силу.

«Но самое главное, это, скорее всего, даже не биохакеры, а какие-то злонамеренные или специальные лаборатории, которые на самом деле по всему миру распределены», — сказал он.

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