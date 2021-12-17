Гинцбург сообщил о наличии технологии создания вакцины от разных штаммов коронавируса

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что есть технология создания вакцины от всех антигенов при разных штаммах коронавирусной инфекции.

Он отметил, что такая технология создана для вируса гриппа, её апробируют в клинических испытаниях.

«Та же самая технология и даже в более расширенном варианте сейчас действительно апробируется для коронавируса», — цитирует его РИА Новости.

Гинцбург также заявил, что будет рекомендовать при омикрон-штамме коронавируса прежнюю стратегию вакцинации и ревакцинации.

В РФПИ сообщили о «высокой вируснейтрализующей активности против варианта «омикрон» вакцины «Спутник V» — по мнению учёных, она должна дать сильную защиту против тяжёлых случаев заболевания и госпитализаций.