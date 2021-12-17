Гинцбург сообщил о наличии технологии создания вакцины от разных штаммов коронавируса
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Он отметил, что такая технология создана для вируса гриппа, её апробируют в клинических испытаниях.
«Та же самая технология и даже в более расширенном варианте сейчас действительно апробируется для коронавируса», — цитирует его РИА Новости.
Гинцбург также заявил, что будет рекомендовать при омикрон-штамме коронавируса прежнюю стратегию вакцинации и ревакцинации.
В РФПИ сообщили о «высокой вируснейтрализующей активности против варианта «омикрон» вакцины «Спутник V» — по мнению учёных, она должна дать сильную защиту против тяжёлых случаев заболевания и госпитализаций.