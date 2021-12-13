Минздрав России продлил срок регистрации вакцины «ЭпиВакКорона»

Министерство здравоохранения России продлило срок регистрации вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» до 1 января 2023 года.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на центр «Вектор».

«Решением Минздрава России срок действия регистрационных удостоверений на оба препарата был продлён на один год — до 1 января 2023 года», — сообщили в центре.

Ранее в «Векторе» заявили, что данные об эффективности «ЭпиВакКороны» против штамма «омикрон» появятся в январе.

В начале декабря стало известно, что более 1,2 млн доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» направлено в регионы России.