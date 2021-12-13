Минздрав России продлил срок регистрации вакцины «ЭпиВакКорона»
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- РИА Новости
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на центр «Вектор».
«Решением Минздрава России срок действия регистрационных удостоверений на оба препарата был продлён на один год — до 1 января 2023 года», — сообщили в центре.
Ранее в «Векторе» заявили, что данные об эффективности «ЭпиВакКороны» против штамма «омикрон» появятся в январе.
В начале декабря стало известно, что более 1,2 млн доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» направлено в регионы России.