«Вектор»: данные об эффективности «ЭпиВакКороны» против «омикрона» появятся в январе

Директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал, что данные об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» против штамма COVID-19 «омикрон» могут появиться в середине января.

Чтобы проверить эффективность вакцины против «омикрона» на животных, их привили в конце ноября, когда появились данные о новом варианте вируса.

«Заразить животных планируется в конце декабря, поэтому в середине января будут данные о защите вакцины», — сказал Максютов, его слова приводит РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России на данный момент два пациента, у которых выявлен штамм коронавируса «омикрон».

Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».