«Вектор»: данные об эффективности «ЭпиВакКороны» против «омикрона» появятся в январе
- РИА Новости
Чтобы проверить эффективность вакцины против «омикрона» на животных, их привили в конце ноября, когда появились данные о новом варианте вируса.
«Заразить животных планируется в конце декабря, поэтому в середине января будут данные о защите вакцины», — сказал Максютов, его слова приводит РИА Новости.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России на данный момент два пациента, у которых выявлен штамм коронавируса «омикрон».
Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».