Попова заявила, что в России на данный момент два пациента со штаммом «омикрон»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России на данный момент два пациента, у которых выявлен штамм коронавируса «омикрон».

«В результате наших исследований, пациентов, у которых выявлен штамм «омикрон», пока двое, у четырех выявлен штамм «дельта», — цитирует РИА Новости Попову.

Согласно данным на 9 декабря, за сутки в России выявили 30 209 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 925 806 случаев COVID-19.

Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».