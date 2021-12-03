В регионы направили более 1,2 млн доз вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона»
Более 1,2 млн доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» направлено в регионы России. Об этом сообщили в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора.
- © РИА Новости / Роспотребнадзор
«Объём очередной партии вакцины составляет 1,2 млн доз», — цитирует центр Интерфакс.
18 ноября Минздрав сообщил, что в регионы направлены дополнительные объёмы вакцин от коронавируса «Спутник Лайт» и «Спутник V».
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