В регионы направили более 1,2 млн доз вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона»

Более 1,2 млн доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» направлено в регионы России. Об этом сообщили в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора.

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«Объём очередной партии вакцины составляет 1,2 млн доз», — цитирует центр Интерфакс. 18 ноября Минздрав сообщил, что в регионы направлены дополнительные объёмы вакцин от коронавируса «Спутник Лайт» и «Спутник V».