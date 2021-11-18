Дополнительные объёмы вакцин «Спутник Лайт» и «Спутник V» направлены в регионы

Минздрав направил в регионы дополнительные объёмы вакцин от коронавируса «Спутник Лайт» и «Спутник V». Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Гриднев.

«В настоящее время идёт активная вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Минздрав направил в регионы дополнительные объёмы вакцин «Спутник Лайт» и «Спутник V», — цитирует РИА Новости Гриднева.

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