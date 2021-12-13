Комиссия на Байконуре подтвердила стартовую готовность ракеты «Протон-М»
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«Принято решение о допуске ракеты к заправке топливом и пуску в 15:07 мск. Приблизительно за шесть часов до старта на космодроме начнутся операции по заправке баков «Протона-М» компонентами топлива и заключительные предстартовые работы по графику пускового дня», — отметили в госкорпорации.
Спутник связи «Экспресс-АМУ7» должен будет отделиться в 17:50, а «Экспресс-АМУ3» — в 18:07.
В сентябре эшелон с ракетой-носителем «Протон-М» прибыл на космодром Байконур.
Пуск ракеты переносился с 6 на 12 декабря из-за необходимости доработки разгонного блока. Позднее пуск отложили до 13 декабря, чтобы «спокойно доработать ракетный комплекс в монтажно-испытательном корпусе».