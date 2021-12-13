Комиссия на Байконуре подтвердила стартовую готовность ракеты «Протон-М»

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Комиссия на Байконуре подтвердила стартовую готовность тяжёлой ракеты-носителя «Протон-М» с космическими аппаратами «Экспресс-АМУ7» и «Экспресс-АМУ3» на борту, пуск запланирован на 15:07 мск, сообщили в «Роскосмосе».
Комиссия на Байконуре подтвердила стартовую готовность ракеты «Протон-М»
  • © РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"

«Принято решение о допуске ракеты к заправке топливом и пуску в 15:07 мск. Приблизительно за шесть часов до старта на космодроме начнутся операции по заправке баков «Протона-М» компонентами топлива и заключительные предстартовые работы по графику пускового дня», — отметили в госкорпорации.

Спутник связи «Экспресс-АМУ7» должен будет отделиться в 17:50, а «Экспресс-АМУ3» — в 18:07.

В сентябре эшелон с ракетой-носителем «Протон-М» прибыл на космодром Байконур.

Пуск ракеты переносился с 6 на 12 декабря из-за необходимости доработки разгонного блока. Позднее пуск отложили до 13 декабря, чтобы «спокойно доработать ракетный комплекс в монтажно-испытательном корпусе».

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