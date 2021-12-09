Пуск ракеты «Протон-М» отложили из-за замечания в разгонном блоке

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В разгонном блоке ракеты-носителя «Протон-М», старт которой планировался 12 декабря с Байконура со спутниками «Экспресс», выявили «замечание». Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Пуск ракеты «Протон-М» отложили из-за замечания в разгонном блоке
  • © РИА Новости / Пресс-служба ГК «Роскосмос»

«На разгонном блоке выявили ещё одно замечание», — цитирует Рогозина РИА Новости

По словам Рогозина, техническое руководство «приняло решение спокойно доработать ракетный комплекс в монтажно-испытательном корпусе».

Он добавил, что пуск переносится на резервную дату, её назовут позже.

Ранее Рогозин заявлял, что пуск ракеты-носителя «Протон-М» перенесён с 6 на 12 декабря из-за необходимости доработки разгонного блока.

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