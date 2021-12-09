Пуск ракеты «Протон-М» отложили из-за замечания в разгонном блоке
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«На разгонном блоке выявили ещё одно замечание», — цитирует Рогозина РИА Новости.
По словам Рогозина, техническое руководство «приняло решение спокойно доработать ракетный комплекс в монтажно-испытательном корпусе».
Он добавил, что пуск переносится на резервную дату, её назовут позже.
Ранее Рогозин заявлял, что пуск ракеты-носителя «Протон-М» перенесён с 6 на 12 декабря из-за необходимости доработки разгонного блока.