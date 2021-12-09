Пуск ракеты «Протон-М» отложили из-за замечания в разгонном блоке

В разгонном блоке ракеты-носителя «Протон-М», старт которой планировался 12 декабря с Байконура со спутниками «Экспресс», выявили «замечание». Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

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