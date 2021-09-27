Ракета «Протон-М» доставлена на Байконур

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Эшелон с ракетой-носителем «Протон-М» прибыл на космодром Байконур.
Ракета «Протон-М» доставлена на Байконур
  • © Роскосмос

«Сегодня, 27 сентября 2021 года, на железнодорожную станцию Тюратам прибыл эшелон с ракетой-носителем «Протон-М», отправленный ранее из Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева», — говорится в сообщении на сайте корпорации «Роскосмос».

В настоящее время специалисты осматривают эшелон для его передачи НК «Казахстанские железные дороги» и космическому центру «Южный».

Позднее состоится его транспортировка на площадку № 92 космодрома.

Ранее кабмин определил лауреатов премии имени Гагарина в области космической деятельности.

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