Кабмин определил лауреатов премии имени Гагарина в области космической деятельности

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Премию имени Ю.А. Гагарина в области космической деятельности в 2021 году получат десять авторских коллективов. Об этом сообщается на сайте правительства.
Кабмин определил лауреатов премии имени Гагарина в области космической деятельности
  • РИА Новости

Отмечается, что список лауреатов своим распоряжением утвердил российский премьер Михаил Мишустин.

В пресс-службе кабмина пояснили, что «лауреаты утверждаются решением правительства по предложению межведомственного совета по присуждению премий».

«Условиями отбора предусмотрено, что это может быть как отдельный соискатель, так и группа в составе не более пяти человек. Размер каждой премии в области космической деятельности составляет 1 млн рублей», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Роскосмос» объявила тендер на проведение научно-исследовательских работ для выполнения пилотируемых полётов на Луну.

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