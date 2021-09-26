Кабмин определил лауреатов премии имени Гагарина в области космической деятельности
- РИА Новости
Отмечается, что список лауреатов своим распоряжением утвердил российский премьер Михаил Мишустин.
В пресс-службе кабмина пояснили, что «лауреаты утверждаются решением правительства по предложению межведомственного совета по присуждению премий».
«Условиями отбора предусмотрено, что это может быть как отдельный соискатель, так и группа в составе не более пяти человек. Размер каждой премии в области космической деятельности составляет 1 млн рублей», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что госкорпорация «Роскосмос» объявила тендер на проведение научно-исследовательских работ для выполнения пилотируемых полётов на Луну.