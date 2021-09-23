«Роскосмос» объявил тендер на исследовательскую работу по полётам на Луну

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Госкорпорация «Роскосмос» объявила тендер на проведение научно-исследовательских работ для выполнения пилотируемых полётов на Луну.
«Роскосмос» объявил тендер на исследовательскую работу по полётам на Луну
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Соответствующая заявка на проведение исследований опубликована на сайте госзакупок.

В тендере говорится о необходимости создания ключевых элементов и технологий, в том числе медико-биологического направления, которые помогут обеспечить безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на поверхности Луны «в части работ 2022—2025 годов».

Начальная цена исследований — более 1,7 млрд рублей.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили о переносе запуска российской автоматической станции на Луну на май 2022 года.

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