Врач заявила о распространённости уханьского штамма и «дельты» в Москве

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В Москве наиболее распространены штамм коронавируса «дельта» и уханьский штамм, сообщила главный врач столичной ГКБ №52 Марьяна Лысенко.
Врач заявила о распространённости уханьского штамма и «дельты» в Москве
  • Reuters

«С «омикроном» мы не сталкивались. Доминирует «дельта», и есть сейчас, как ни странно, достаточно много пациентов, которые болеют уханьским штаммом», — приводит РИА Новости слова Лысенко в эфире телеканала «Россия 1».

Она отметила, что штамм «омикрон» пока «ничем существенным не пугает».

Врач выразила надежду, что новый штамм будет «лояльнее к человечеству», чем «дельта».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург объявил о получении образца штамма коронавируса «омикрон».

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