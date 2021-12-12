Врач заявила о распространённости уханьского штамма и «дельты» в Москве

В Москве наиболее распространены штамм коронавируса «дельта» и уханьский штамм, сообщила главный врач столичной ГКБ №52 Марьяна Лысенко.

«С «омикроном» мы не сталкивались. Доминирует «дельта», и есть сейчас, как ни странно, достаточно много пациентов, которые болеют уханьским штаммом», — приводит РИА Новости слова Лысенко в эфире телеканала «Россия 1».

Она отметила, что штамм «омикрон» пока «ничем существенным не пугает».

Врач выразила надежду, что новый штамм будет «лояльнее к человечеству», чем «дельта».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург объявил о получении образца штамма коронавируса «омикрон».