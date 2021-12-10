В центре Гамалеи заявили, что в мире применили около 200 млн доз вакцины «Спутник V»

Около 200 млн доз отечественной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» использовано в разных страна мира, заявил замглавы центра им. Гамалеи Минздрава России по научной работе Денис Логунов.

«Применено уже, по последним цифрам, около 200 млн доз данного вакцинного препарата», — цитирует его Интерфакс.

Логунов напомнил, что к настоящему времени «Спутник V» зарегистрирован в 71 стране мира.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее заявил об эффективности российской вакцины против новых мутаций вируса.

Он также назвал «Спутник V» самой безопасной вакциной от коронавируса в мире.