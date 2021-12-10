В центре Гамалеи заявили, что в мире применили около 200 млн доз вакцины «Спутник V»
- РИА Новости
«Применено уже, по последним цифрам, около 200 млн доз данного вакцинного препарата», — цитирует его Интерфакс.
Логунов напомнил, что к настоящему времени «Спутник V» зарегистрирован в 71 стране мира.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее заявил об эффективности российской вакцины против новых мутаций вируса.
Он также назвал «Спутник V» самой безопасной вакциной от коронавируса в мире.