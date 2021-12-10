В центре Гамалеи заявили, что в мире применили около 200 млн доз вакцины «Спутник V»

Короткая ссылка
Около 200 млн доз отечественной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» использовано в разных страна мира, заявил замглавы центра им. Гамалеи Минздрава России по научной работе Денис Логунов.
В центре Гамалеи заявили, что в мире применили около 200 млн доз вакцины «Спутник V»
  • РИА Новости

«Применено уже, по последним цифрам, около 200 млн доз данного вакцинного препарата», — цитирует его Интерфакс.

Логунов напомнил, что к настоящему времени «Спутник V» зарегистрирован в 71 стране мира.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее заявил об эффективности российской вакцины против новых мутаций вируса.

Он также назвал «Спутник V» самой безопасной вакциной от коронавируса в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить