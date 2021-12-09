«Известия»: Глава РФПИ назвал «Спутник V» самой безопасной вакциной

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью газете «Известия» назвал «Спутник V» самой безопасной вакциной от коронавируса в мире.
«Известия»: Глава РФПИ назвал «Спутник V» самой безопасной вакциной
  • Reuters
  • © Eduard Korniyenko

«Самые последние данные показывают, что это самая лучшая, самая эффективная и безопасная вакцина в мире», — заявил Дмитриев.

Он отметил, что согласно проведённому в Венгрии исследованию, «Спутник V» эффективен на 98%.

По его словам, эффективность «Спутника» длится дольше чем у других вакцин.

Ранее стало известно, что инспекция вакцины от коронавируса «Спутник V» со стороны Всемирной организации здравоохранения состоится не ранее января 2022 года.

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