«Известия»: Глава РФПИ назвал «Спутник V» самой безопасной вакциной
- Reuters
- © Eduard Korniyenko
«Самые последние данные показывают, что это самая лучшая, самая эффективная и безопасная вакцина в мире», — заявил Дмитриев.
Он отметил, что согласно проведённому в Венгрии исследованию, «Спутник V» эффективен на 98%.
По его словам, эффективность «Спутника» длится дольше чем у других вакцин.
Ранее стало известно, что инспекция вакцины от коронавируса «Спутник V» со стороны Всемирной организации здравоохранения состоится не ранее января 2022 года.