Глава РФПИ уверен в эффективности «Спутник V» против новых мутаций

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективна против новых мутаций вируса.

«Спутник» на данный момент показал самую высокую эффективность среди всех вакцин мира в борьбе с существующими геномными мутациями, поэтому нет больших предпосылок сомневаться в высокой эффективности «Спутника» против новых мутаций», — сказал Дмитриев в интервью газете «Известия».

По его словам, институт им. Н. Ф. Гамалеи изучает штамм «омикрон» и через две недели представит окончательные выводы по нему.

Он добавил, что в случае возникновения новых возбудителей коронавируса адаптация платформы «Спутник V» займёт очень короткий период времени.

Ранее Кирилл Дмитриев назвал «Спутник V» самой безопасной вакциной от коронавируса в мире.