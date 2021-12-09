Глава РФПИ уверен в эффективности «Спутник V» против новых мутаций

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективна против новых мутаций вируса.
Глава РФПИ уверен в эффективности «Спутник V» против новых мутаций
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

«Спутник» на данный момент показал самую высокую эффективность среди всех вакцин мира в борьбе с существующими геномными мутациями, поэтому нет больших предпосылок сомневаться в высокой эффективности «Спутника» против новых мутаций», — сказал Дмитриев в интервью газете «Известия».

По его словам, институт им. Н. Ф. Гамалеи изучает штамм «омикрон» и через две недели представит окончательные выводы по нему.

Он добавил, что в случае возникновения новых возбудителей коронавируса адаптация платформы «Спутник V» займёт очень короткий период времени.

Ранее Кирилл Дмитриев назвал «Спутник V» самой безопасной вакциной от коронавируса в мире.

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