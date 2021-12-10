В Роспотребнадзоре назвали отличия течения COVID-19 при «омикроне»

Симптомы коронавируса при заболевании штаммом «омикрон» могут развиваться быстрее чем при штамме «дельта» и других вариантах, заявила заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

«Есть данные, что симптоматика развивается гораздо быстрее», — цитирует РИА Новости Руженцову.

Также по её словам, при «омикроне» пациенты почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса.

Младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина заявила, что большая часть заболевших новым штаммом — молодые люди 20-30 лет.

Ранее доктор медицинских наук, практикующий врач, профессор Антон Ершов перечислил возможные симптомы штамма «омикрон».