В Роспотребнадзоре назвали отличия течения COVID-19 при «омикроне»
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«Есть данные, что симптоматика развивается гораздо быстрее», — цитирует РИА Новости Руженцову.
Также по её словам, при «омикроне» пациенты почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса.
Младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина заявила, что большая часть заболевших новым штаммом — молодые люди 20-30 лет.
Ранее доктор медицинских наук, практикующий врач, профессор Антон Ершов перечислил возможные симптомы штамма «омикрон».