В Роспотребнадзоре назвали отличия течения COVID-19 при «омикроне»

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Симптомы коронавируса при заболевании штаммом «омикрон» могут развиваться быстрее чем при штамме «дельта» и других вариантах, заявила заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
В Роспотребнадзоре назвали отличия течения COVID-19 при «омикроне»
  • AP
  • © Ted S. Warren

«Есть данные, что симптоматика развивается гораздо быстрее», — цитирует РИА Новости Руженцову.

Также по её словам, при «омикроне» пациенты почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса.

Младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина заявила, что большая часть заболевших новым штаммом — молодые люди 20-30 лет.

Ранее доктор медицинских наук, практикующий врач, профессор Антон Ершов перечислил возможные симптомы штамма «омикрон».

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