Британский врач рассказал о симптомах «омикрон»-штамма COVID-19 у детей

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Британский врач Дэвид Ллойд в эфире Sky News рассказал о симптомах «омикрон»-штамма коронавирусной инфекции у детей.

«Такие вещи, как усталость, головная боль и потеря аппетита кажутся весьма важными, как и сыпь», — цитирует Ллойда РИА Новости.

Он отметил, что высыпания фиксировались практически всегда у небольшой группы пациентов с коронавирусом, но у примерно 15% детей, у которых зафиксирован именно «омикрон»-штамм, наблюдалась необычная сыпь.

Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семёнов ранее рассказал, что новый штамм коронавируса обладает более высокой способностью к взаимодействию с эпителием лёгких и быстрее других провоцирует пневмонию.

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