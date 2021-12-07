В ВОЗ заявили о преждевременности формирования рекомендаций по «омикрону»
- Reuters
«Нам нужно немного больше времени. Слишком рано давать какие-либо определённые рекомендации в связи с распространением штамма «омикрон», — приводит Интерфакс слова Клюге на брифинге.
Он отметил, что на данный момент ВОЗ располагает только предварительной информацией об эффективности существующих мер против нового штамма.
По его словам, штамм «дельта» по-прежнему преобладает в Европейском регионе.
Ранее стало известно, что число выявленных в Европе случаев омикрон-штамма коронавируса приблизилось к 6,5 тыс.
Член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН заявил, что все особенности «омикрона» по-прежнему выясняются.