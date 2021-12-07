В ВОЗ заявили о преждевременности формирования рекомендаций по «омикрону»

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В ВОЗ пока не сформировали конкретных рекомендаций по борьбе со штаммом коронавируса «омикрон», требуется больше времени для его изучения, заявил директор европейского бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге.
В ВОЗ заявили о преждевременности формирования рекомендаций по «омикрону»
  • Reuters

«Нам нужно немного больше времени. Слишком рано давать какие-либо определённые рекомендации в связи с распространением штамма «омикрон», — приводит Интерфакс слова Клюге на брифинге.

Он отметил, что на данный момент ВОЗ располагает только предварительной информацией об эффективности существующих мер против нового штамма.

По его словам, штамм «дельта» по-прежнему преобладает в Европейском регионе.

Ранее стало известно, что число выявленных в Европе случаев омикрон-штамма коронавируса приблизилось к 6,5 тыс.

Член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН заявил, что все особенности «омикрона» по-прежнему выясняются.

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