В ВОЗ заявили о преждевременности формирования рекомендаций по «омикрону»

В ВОЗ пока не сформировали конкретных рекомендаций по борьбе со штаммом коронавируса «омикрон», требуется больше времени для его изучения, заявил директор европейского бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге.

«Нам нужно немного больше времени. Слишком рано давать какие-либо определённые рекомендации в связи с распространением штамма «омикрон», — приводит Интерфакс слова Клюге на брифинге.

Он отметил, что на данный момент ВОЗ располагает только предварительной информацией об эффективности существующих мер против нового штамма.

По его словам, штамм «дельта» по-прежнему преобладает в Европейском регионе.

Ранее стало известно, что число выявленных в Европе случаев омикрон-штамма коронавируса приблизилось к 6,5 тыс.

Член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН заявил, что все особенности «омикрона» по-прежнему выясняются.