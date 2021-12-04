Учёные поделились гипотезой о мутации омикрон-штамма COVID-19

Новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» мог приобрести одну из своих мутаций, взяв фрагмент генетического материала вызывающего простуду вируса.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование специалистов компании Nference.

Они выяснили, что такая генетическая последовательность не была выявлена в более ранних мутациях COVID-19, но она есть в геноме человека и других вирусах, в том числе респираторных.

«Включив в себя этот фрагмент, «омикрон» стал более человечным, что позволит ему избежать атак со стороны иммунной системы», — пояснил руководитель исследовательской группы Венки Сундарараджан.

Учёный предположил, что благодаря таким изменениям вирус смог облегчить себе задачу по переходу из одного организма в другой, при этом само заболевание будет протекать в лёгкой или бессимптомной форме.

Ранее в правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE) назвали примерную длительность пандемии COVID-19 в мире.

По оценкам исследователей, SARS-CoV-2 будет по-прежнему представлять угрозу для функционирования системы здравоохранения как минимум в течение следующих пяти лет.