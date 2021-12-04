Учёные поделились гипотезой о мутации омикрон-штамма COVID-19

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Новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» мог приобрести одну из своих мутаций, взяв фрагмент генетического материала вызывающего простуду вируса.
Учёные поделились гипотезой о мутации омикрон-штамма COVID-19
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование специалистов компании Nference.

Они выяснили, что такая генетическая последовательность не была выявлена в более ранних мутациях COVID-19, но она есть в геноме человека и других вирусах, в том числе респираторных.

«Включив в себя этот фрагмент, «омикрон» стал более человечным, что позволит ему избежать атак со стороны иммунной системы», — пояснил руководитель исследовательской группы Венки Сундарараджан.

Учёный предположил, что благодаря таким изменениям вирус смог облегчить себе задачу по переходу из одного организма в другой, при этом само заболевание будет протекать в лёгкой или бессимптомной форме.

Ранее в правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE) назвали примерную длительность пандемии COVID-19 в мире.

По оценкам исследователей, SARS-CoV-2 будет по-прежнему представлять угрозу для функционирования системы здравоохранения как минимум в течение следующих пяти лет.

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