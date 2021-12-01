Пуск «Союза» с навигационными спутниками «Галилео» перенесли из-за непогоды
«Из-за неблагоприятных погодных условий в Космическом центре Гвианы полёт VS26, первоначально запланированный на 1 декабря, откладывается», — написал он в своём Twitter-аккаунте.
Гендиректор Arianespace подчеркнул, что ракета «Союз» и космический корабль находятся в стабильном и безопасном состоянии.
В ветке комментариев он сообщил, что запуск перенесён на сутки и состоится в ночь на 3 декабря.
Ранее стало известно, что грузовой корабль «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» состыковался с многоцелевым лабораторным модулем «Наука» на Международной космической станции.