Пуск «Союза» с навигационными спутниками «Галилео» перенесли из-за непогоды

Генеральный директор компании—оператора запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане Arianespace Стефан Израэль объявил о переносе пуска ракеты—носителя «Союз» с навигационными спутниками «Галилео» на борту из-за непогоды.

«Из-за неблагоприятных погодных условий в Космическом центре Гвианы полёт VS26, первоначально запланированный на 1 декабря, откладывается», — написал он в своём Twitter-аккаунте.

Гендиректор Arianespace подчеркнул, что ракета «Союз» и космический корабль находятся в стабильном и безопасном состоянии.

В ветке комментариев он сообщил, что запуск перенесён на сутки и состоится в ночь на 3 декабря.

Ранее стало известно, что грузовой корабль «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» состыковался с многоцелевым лабораторным модулем «Наука» на Международной космической станции.