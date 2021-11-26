Корабль «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» состыковался с МКС
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Трансляцию ведёт «Роскосмос».
Днём 24 ноября ракета-носитель «Союз-2.1б» с грузовым кораблём-модулем «Прогресс М-УМ» и узловым модулем «Причал» стартовала с Байконура.
Узловой модуль «Причал» имеет пять портов для приёма пилотируемых и грузовых кораблей. Он представляет собой сферический герметичный отсек с размещёнными внутри и снаружи него составными частями, которые обеспечивают выполнение его задач.
Модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС.
Пилотируемый корабль «Союз» должен пристыковаться к новому модулю 18 марта 2022 года.