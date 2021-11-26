Корабль «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» состыковался с МКС

Короткая ссылка
Грузовой корабль «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» состыковался с многоцелевым лабораторным модулем «Наука» на Международной космической станции. Это последний модуль, который Россия вводит в состав своего сегмента станции.
Корабль «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» состыковался с МКС
  • © РИА Новости / КЦ «Южный» / «Роскосмос»

Трансляцию ведёт «Роскосмос».

Днём 24 ноября ракета-носитель «Союз-2.1б» с грузовым кораблём-модулем «Прогресс М-УМ» и узловым модулем «Причал» стартовала с Байконура.

Узловой модуль «Причал» имеет пять портов для приёма пилотируемых и грузовых кораблей. Он представляет собой сферический герметичный отсек с размещёнными внутри и снаружи него составными частями, которые обеспечивают выполнение его задач.

Модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС.

Пилотируемый корабль «Союз» должен пристыковаться к новому модулю 18 марта 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить