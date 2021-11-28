В Италии показали первое «фото» белка нового штамма COVID-19 «омикрон»

Короткая ссылка
Итальянские медики впервые в мире показали первое «фото» шиповидного белка нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные римского и ватиканского госпиталя Bambino Gesù.

«Это «фото» в широком смысле, речь идёт о реконструкции, сделанной в лаборатории», — пояснил представитель медучреждения.

В рамках презентации учёные показали белки двух штаммов. Красным цветом выделены наиболее изменившиеся области: так, например, в дельта-штамме число мутировавших аминокислотных остатков было 18, а в новом варианте — 43.

«Ясно видно, что вариант «омикрон» имеет гораздо больше мутаций, чем вариант «дельта». Они сконцентрированы прежде всего в области белка, которая взаимодействует с клетками человека», — добавил специалист.

По словам собеседника издания, это свидетельствует об адаптации вируса к человеческому виду.

Ранее учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным вариантом коронавируса. Он получил название B.1.1.529, у него зафиксировано «невероятно высокое» количество мутаций.

Кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить