В Италии показали первое «фото» белка нового штамма COVID-19 «омикрон»

Итальянские медики впервые в мире показали первое «фото» шиповидного белка нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные римского и ватиканского госпиталя Bambino Gesù.

«Это «фото» в широком смысле, речь идёт о реконструкции, сделанной в лаборатории», — пояснил представитель медучреждения.

В рамках презентации учёные показали белки двух штаммов. Красным цветом выделены наиболее изменившиеся области: так, например, в дельта-штамме число мутировавших аминокислотных остатков было 18, а в новом варианте — 43.

«Ясно видно, что вариант «омикрон» имеет гораздо больше мутаций, чем вариант «дельта». Они сконцентрированы прежде всего в области белка, которая взаимодействует с клетками человека», — добавил специалист.

По словам собеседника издания, это свидетельствует об адаптации вируса к человеческому виду.

Ранее учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным вариантом коронавируса. Он получил название B.1.1.529, у него зафиксировано «невероятно высокое» количество мутаций.

Кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии COVID-19.