Глава МИД Венгрии высказался о политике вакцинации в Европе

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто высказался о политике вакцинации в Европе в контексте одобрения российских препаратов, в частности, «Спутника V».

В интервью RT он напомнил, что в соответствии с европейскими нормами вакцину можно одобрить двумя способами. Один из них предполагает признание через Европейское агентство лекарственных средств, однако в чрезвычайных ситуациях национальным регуляторам разрешается предоставлять вакцине временное одобрение.

«Мы стали использовать «Спутник» и Sinopharm из Китая. Наш национальный регулятор разрешил использовать обе вакцины, что означает, что использование «Спутника» в Венгрии опирается на европейские нормы. И поэтому, если честно, мы не понимаем, почему другие страны-члены союза не уважают это решение», — заявил Сийярто.

По словам дипломата, в беседах тет-а-тет с западными коллегами они всегда отмечают, что о достижениях России можно отзываться только в превосходной степени, однако на публике ведут себя иначе.

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в эфире программы Оксаны Бойко «Противоположности» на RT ранее прокомментировал отказ в апреле бразильского регулятора в области здравоохранения Anvisa от использования российской вакцины «Спутник V» в стране.

Он выразил мнение, что действующий президент Бразилии испытывает на себе давление.

5 июня стало известно, что бразильское национальное агентство по санитарному надзору одобрило ввоз и экстренное применение российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Отмечается, что Национальный фармрегулятор предоставил разрешение на использование «Спутника V» в ряде штатов страны.