Экс-президент Бразилии Лула да Силва прокомментировал ситуацию со «Спутником V»

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в эфире программы Оксаны Бойко «Противоположности» на RT прокомментировал отказ в апреле бразильского регулятора в области здравоохранения Anvisa от использования российской вакцины «Спутник V» в стране.

«Я хочу, чтобы в распоряжении Бразилии были вакцины со всего мира, препараты всех стран, включая «Спутник V»... Если бы наш президент действительно хотел помочь своему народу, он бы поговорил с президентом Путиным и создал бы двусторонний комитет с российскими и бразильскими экспертами. Тогда проблема вакцинации в Бразилии была бы давно решена», — заявил Лула да Силва.

Он выразил мнение, что действующий президент Бразилии испытывает на себе давление.

«Я не могу этого доказать, но тем не менее вполне очевидно, что приобретению российской вакцины в Бразилии препятствуют политические разногласия. Кроме того, мы наблюдаем резкую критику в адрес китайской вакцины», — отметил он.

По словам экс-президента, у него складывается ощущение, что вопрос с вакцинами — это вопрос экономических интересов.

«Это идеологическая война. Разумеется, Америка защищает свои компании, а Великобритания защищает свои. Но Бразилия не должна беспокоиться по поводу защиты интересов США. Ей нужно заботиться о здоровье своего населения, а это 213 млн жителей. Бразилии следует покупать и американскую вакцину, и российскую, а также китайскую и кубинскую. Любую вакцину, качество которой научно доказано», — заявил Лула да Силва.

5 июня стало известно, что бразильское национальное агентство по санитарному надзору одобрило ввоз и экстренное применение российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Отмечается, что Национальный фармрегулятор предоставил разрешение на использование «Спутника V» в ряде штатов страны.

Бразилия стала 67-й страной, где разрешено использование этой вакцины.

По данным на 8 июня, за сутки общее количество зафиксированных случаев COVID-19 в Бразилии возросло на 37 156 и достигло 16 984 218.