«Спутник V» показал наивысшую эффективность в предотвращении смерти от COVID-19

Российская вакцина «Спутник V» показала лучшую среди пяти препаратов от коронавируса эффективность в предотвращении летального исхода от инфекции. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на исследование в Венгрии.

Уточняется, что российский препарат по результатам уникального независимого исследования в Венгрии показал наивысшую среди пяти вакцин от COVID-19 степень защиты против летальных случаев от коронавируса на уровне 98%.

«Спутник V» также имеет эффективность 85,7% против коронавирусной инфекции и является лидером наряду с препаратом компании Moderna», — говорится в сообщении РФПИ.

В фонде добавили, что в исследовании принимали участие граждане Венгрии, прошедшие полный курс вакцинации препаратами «Спутник V», Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm и AstraZeneca.

Ранее стало известно, что иммунитет после прививки вакциной от коронавируса для подростков «Спутник М» сформировался у 93,2% добровольцев.