«Спутник V» показал наивысшую эффективность в предотвращении смерти от COVID-19
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- AFP
Уточняется, что российский препарат по результатам уникального независимого исследования в Венгрии показал наивысшую среди пяти вакцин от COVID-19 степень защиты против летальных случаев от коронавируса на уровне 98%.
«Спутник V» также имеет эффективность 85,7% против коронавирусной инфекции и является лидером наряду с препаратом компании Moderna», — говорится в сообщении РФПИ.
В фонде добавили, что в исследовании принимали участие граждане Венгрии, прошедшие полный курс вакцинации препаратами «Спутник V», Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm и AstraZeneca.
Ранее стало известно, что иммунитет после прививки вакциной от коронавируса для подростков «Спутник М» сформировался у 93,2% добровольцев.