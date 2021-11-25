Корабль «Прогресс МС-17» отстыковался от модуля «Наука» вместе со стыковочным узлом

Грузовой корабль «Прогресс МС-17» отстыковался от модуля «Наука» на Международной космической станции (МКС) вместе с переходной проставкой, таким образом обеспечив возможность для дальнейшей стыковки модуля с прибывающим узловым модулем «Причал».

В 18:08 мск корабль должен будет войти в атмосферу и начнёт разрушаться. Несгораемые обломки упадут в несудоходном районе Тихого океана.

Переходная проставка, которая была отсоединена вместе с кораблём, обычно обеспечивает стыковку транспортных кораблей серии «Союз МС» и «Прогресс МС».

Днём 24 ноября ракета-носитель «Союз-2.1б» с грузовым кораблём-модулем «Прогресс М-УМ» и узловым модулем «Причал» стартовала с Байконура.

Главная оперативная группа приняла космический корабль на управление. Стыковка к «Науке» ожидается 26 ноября.

По данным «Роскосмоса», узловой модуль «Причал» представляет собой сферический герметичный отсек с размещёнными внутри и снаружи него составными частями, которые обеспечивают выполнение его задач.

Модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС. Его дальнейшее развитие обеспечивается за счёт стыковки к «Причалу» транспортных систем, в том числе и перспективных.