Корабль «Прогресс М-УМ» с модулем «Причал» выведен на околоземную орбиту
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Трансляцию пуска вёл «Роскосмос».
25 ноября в 14:38 мск корабль «Прогресс» будет отстыкован от модуля «Наука», он заберёт с собой часть стыковочного узла.
Модуль «Наука» обладает гибридным стыковочным узлом, чтобы «Причал» мог быть пристыкован к ней, «Прогресс МС-17» заберёт эту «проставку», рассказал специальный корреспондент «Роскосмоса» Сергей Тюрин.
24 ноября в 16:06 ракета-носитель «Союз-2.1б» с грузовым кораблём-модулем «Прогресс М-УМ» и узловым модулем «Причал» стартовала с Байконура.
Модуль «Причал», предназначенный для дополнительного наращивания российского сегмента МКС, имеет шесть стыковочных узлов для приёма и размещения вокруг него других модулей и кораблей.