Корабль «Прогресс М-УМ» с модулем «Причал» выведен на околоземную орбиту

Корабль «Прогресс М-УМ» и узловой модуль «Причал» отделились от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б». Главная оперативная группа приняла космический корабль на управление, он направляется к МКС.

Трансляцию пуска вёл «Роскосмос».

25 ноября в 14:38 мск корабль «Прогресс» будет отстыкован от модуля «Наука», он заберёт с собой часть стыковочного узла.

Модуль «Наука» обладает гибридным стыковочным узлом, чтобы «Причал» мог быть пристыкован к ней, «Прогресс МС-17» заберёт эту «проставку», рассказал специальный корреспондент «Роскосмоса» Сергей Тюрин.

24 ноября в 16:06 ракета-носитель «Союз-2.1б» с грузовым кораблём-модулем «Прогресс М-УМ» и узловым модулем «Причал» стартовала с Байконура.

Модуль «Причал», предназначенный для дополнительного наращивания российского сегмента МКС, имеет шесть стыковочных узлов для приёма и размещения вокруг него других модулей и кораблей.