Запущенная с Плесецка ракета вывела космический аппарат на расчётную орбиту
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«Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» в установленное время успешно вывела на расчётную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России», — сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса».
Старт ракеты-носителя и вывод аппарата на орбиту прошли в штатном режиме.
Также 24 ноября ракета-носитель «Союз-2.1б» с грузовым кораблём-модулем «Прогресс М-УМ» и узловым модулем «Причал» стартовала с Байконура.
По словам главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, пуск «Союза» с модулем «Причал» прошёл штатно.