Рогозин: пуск «Союза» с модулем «Причал» прошёл штатно

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с кораблём «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» прошёл штатно. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Пуск (прошёл. — RT) штатно», — написал он в Telegram.

24 ноября в 16:06 ракета-носитель «Союз-2.1б» с грузовым кораблём-модулем «Прогресс М-УМ» и узловым модулем «Причал» стартовала с Байконура.

После этого корабль с модулем отделились от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б». Главная оперативная группа приняла космический корабль на управление.

25 ноября в 14:38 мск от модуля МКС «Наука» будет отстыкован корабль «Прогресс», он заберёт с собой часть стыковочного узла, чтобы «Причал» мог быть пристыкован к станции.

Стыковка к «Науке» ожидается 26 ноября.